Als ein 59-jähriger Mann kurz vor 15 Uhr am Dienstag die Steinhauserstrasse in Zug überqueren wollte, wurde er von einem Auto erfasst. Die 45-jährige Lenkerin war von Zug in Richtung Steinhausen unterwegs. Sie übersah den Mann im Fussgängerbereich, wie die Zuger Polizei mitteilte. Durch den frontalen Aufprall wurde der 59-Jährige schwer verletzt und er musste umgehend mit der Rega ins Spital geflogen werden.