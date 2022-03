A18 – Fussgänger auf Autobahn löst mehrere Unfälle aus

Am Mittwochabend ist es auf der A18 nahe der Verzweigung Hagnau Richtung Aesch und auf der Höhe des Schänzli-Tunnel zu mehreren Unfällen gekommen. Wie die Kantonspolizei Basel-Landschaft auf Anfrage von 20 Minuten erklärt, provozierte ein Fussgänger auf der Fahrbahn in Richtung Jura zunächst zwei Unfälle. Anschliessend kam es auf der Gegenfahrbahn ebenfalls zu einem Unfall wegen eines abgelenkten Fahrzeuglenkers. Zwei Personen wurden verletzt. Über den Schweregrad der Verletzungen konnte zunächst keine Angaben gemacht werden. Allerdings habe ein Rega-Helikopter im Einsatz gestanden, so der Polizeisprecher.

Schänzli-Tunnel bleibt über Nacht geschlossen

Der Schänzli-Tunnel blieb anschliessend in beide Richtungen gesperrt. Der Feierabendverkehr in der Region ist stark beeinträchtig. Es kommt zu grösseren Verzögerungen. Gemäss Polizeiangaben dürfte der Tunnel infolge ohnehin geplanter Wartungsarbeiten noch bis am Donnerstagmorgen geschlossen bleiben. Am Einsatz sind neben der Rega Polizei, Feuerwehr und Ambulanz beteiligt. Die Person, die sich auf der Fahrbahn befunden hatte, wurde von der Polizei gefasst. Der Mann blieb unverletzt.