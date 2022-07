Allschwil BL: Fussgänger muss sich mit Sprung vor so einem Ferrari retten

Der Fahrer eines solchen Ferrari hat am Freitag in Allschwil BL fast einen Fussgänger erfasst. (Symbolbild)

Mit einem Sprung musste sich ein Fussgänger in Allschwil BL in Sicherheit bringen, um nicht vom Ferrari GTC4 Lusso eines 46-Jährigen erfasst zu werden. Der Vorfall ereignete sich am Freitag gegen 22 Uhr auf der Baselstrasse, wie die Baselbieter Polizei am Dienstag mitteilte. Weil der Ferrari-Fahrer zuvor in der Marsstrasse einem anderen Auto den Vortritt genommen hatte, befürchten die Behörden, dass noch weitere Personen gefährdet wurden.