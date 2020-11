Im Februar 2020 wurde in St. Gallenkappel ein Fussgänger beim Überqueren der Strasse von einem Auto erfasst.

In St. Gallenkappel kam es im Februar zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

Im Februar dieses Jahres wurde in St. Gallenkappel ein 61-jähriger Fussgänger beim Überqueren der Rickenstrasse angefahren. Der Mann wollte von einem Parkplatz auf die andere Strassenseite zum Restaurant Waldegg gehen. Er wurde dabei bei leichtem Schneefall von einem Auto erfasst und mehrere Meter weggeschleudert. Der Fussgänger verstarb noch an der Unfallstelle.

Wie nun die «Linth-Zeitung» berichtet, wurde der 57-jährige Unfallfahrer mittels Strafbefehl wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Gemäss dem Urteil habe der Lenker aufgrund «momentaner Unaufmerksamkeit sowie Nichtanpassen der Geschwindigkeit» seine Pflichten nicht wahrgenommen. So sei es zur «vermeidbaren und voraussehbaren Kollision mit Todesfolge» gekommen. Der Unfall passierte ausserorts auf einer 80er-Strecke. Nach dem Unfall hiess es, das Auto sei mit 60 km/h unterwegs gewesen.

Fall kommt vor Gericht

Unfallstelle ist als gefährlich bekannt

In der Region schlug der Unfall in St. Gallenkappel hohe Wellen. Die Situation beim Restaurant war mehreren Leuten als gefährliche Stelle bekannt. Eine Frau schrieb etwa auf Facebook, sie frage sich schon lange, warum dort noch immer Tempo 80 gelte. Ein Mann meinte, dass an jener Stelle dringender Handlungsbedarf bestehe. «Wie viel schlimmes Leid muss da noch passieren?», fragte jemand anderes.