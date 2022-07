Rheinfelden AG: Fussgänger umgefahren, Führerausweis sichergestellt

Beim Queren der Zürcherstrasse wurde ein 89-jähriger Senior am Freitagmorgen von einem Auto erfasst und schwer verletzt.

In Rheinfelden wurde ein Fussgänger bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen schwer verletzt. Zum Unfall kam es kurz vor 8.45 Uhr auf der Zürcherstrasse bei einem Fussgängerstreifen. Der 89-jährige Passant wurde von einem Auto, das in Richtung Dorfzentrum unterwegs war, frontal erfasst, als er die Strasse querte. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Die 73-jährige Autolenkerin wurde ebenfalls ins Spital gebracht.