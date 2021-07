München : Fussgänger wirft nach Streit Velo von Radfahrer in den Fluss

In München ist der Streit zwischen einem Fussgänger und einem Velofahrer auf dem Fussweg über eine Brücke eskaliert: Der Passant warf das Velo des 44-jährigen Radlers kurzerhand in den Isarkanal.

Ein Streit, zwischen einem 58-jährigen Passanten und einem Velofahrer (44), endete in München mit einem vermissten Velo und leichten Verletzungen. Wie die Polizei meldet, hatte ein Anrufer am Montag gegen 20.30 Uhr einen lautstarken Streit zwischen zwei Männern auf der Thalkirchner Brücke gemeldet. Mehrere Streifen der Münchner Polizei fuhren daraufhin zur Brücke und trafen in der Nähe auf die beiden am Streit beteiligten Männer.