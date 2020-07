Streit in Zug

Fussgänger zerrt Mann (65) vom Velo

Ein Fussgänger zerrte einen Velofahrer (65) von seinem Fahrrad. Der Velofahrer wurde leicht verletzt.

In der Unterführung an der Chamerstrasse in Zug fuhr unerlaubterweise ein 65-jähriger Velofahrer am Dienstag gegen 12 Uhr auf dem Trottoir. Bei der Unterführung vor der Abzweigung «Strandbad» kam ihm auf der gleichen Trottoirseite ein Pärchen entgegen.