Zürich - Fussgängerin (28) wird von Auto erfasst und stirbt

In Zürich-Schwamendingen hat sich am Samstagabend ein tödlicher Unfall ereignet.

Laut der Stadtpolizei Zürich befanden sich am Samstagabend um 22.15 Uhr eine Frau und ein Mann auf dem Trottoir an der Wallisellenstrasse 362 in Zürich-Schwamendingen. Wie es in einer Mitteilung heisst, kam es kurze Zeit später auf der Fahrbahn zu einem Unfall. Aus bisher unbekannten Gründen wurde eine 28-jährige Frau von einem Auto erfasst.