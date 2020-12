Als eine Autofahrerin (49) in Willisau in die Schlossstrasse einbiegen wollte, kam es zu einer Kollision mit einer 71-jährigen Fussgängerin.

In Willisau kam es am Mittwochmorgen zu einer tödlichen Kollision. Eine 49-jährige Autolenkerin war vom Zehntenplatz in Richtung Geissburgstrasse unterwegs. Dort beabsichtigte sie nach Links in die Schlossstrasse abzubiegen.