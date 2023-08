St. Gallen: Fussgängerin (81) stirbt bei Unfall

Am Montag kam es bei der Rorschacher Strasse zu einem tödlichen Unfall.

Am Montag gegen elf Uhr kam es in St. Gallen bei der Einmündung vom Schönbüelpark in die Rorschacher Strasse zu einem Verkehrsunfall. Nach den ersten Erkenntnissen der Stadtpolizei St. Gallen wurde eine 81-jährige Fussgängerin im Bereich eines Fussgängerstreifens von einem Lastwagen überrollt. Die Frau erlag noch auf der Unfallstelle ihren Verletzungen.