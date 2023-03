St. Gallen: 83-Jährige wird angefahren und stirbt

Am Dienstag, kurz vor 14 Uhr, kam es in der Stadt St. Gallen an der Teufenerstrasse zu einem Unfall zwischen einer Fussgängerin und einem Lastwagen, welcher von einem 56-jährigen Chauffeur gelenkt wurde. Die 83-jährige Frau verstarb aufgrund ihrer Verletzungen noch auf der Unfallstelle.