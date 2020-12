Auf der Romanshornerstrasse in Wittenbach kam es am Freitagmorgen hier zu einem Unfall.

Eine 63-jährige Frau fuhr am Freitag kurz vor 7 Uhr mit ihrem Auto auf der Romanshornerstrasse in Wittenbach SG in Richtung Muolen, als zur selben Zeit die 20-Jährige die Strasse auf einem Fussgängerstreifen überquerte. Aus bislang ungeklärten Gründen wurde sie dabei vom Auto der 63-Jährigen erfasst. Die 20-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Rettung brachte sie ins Spital.

11-Jährige ebenfalls auf Fussgängerstreifen angefahren

Bereits am Donnerstag war es im Kanton St. Gallen zu einem Unfall auf einem Zebrastreifen gekommen. An der Berneckerstrasse in Au SG wollte ein 11-jähriges Mädchen um 7.40 Uhr den Fussgängerstreifen mit seinem Kickboard überqueren. Gleichzeitig fuhr ein 83-Jähriger mit seinem Auto vom Kreisel her in Richtung Berneck und erfasste aus ungeklärten Gründen das Mädchen. Es stürzte und wurde dabei verletzt. Die 11-Jährige wurde ins Spital gebracht.