Zum Unfall kam es ausserorts in Birrhard.

Im Feierabendverkehr am Dienstag ist es in Birrhard AG zu einem Unfall gekommen. Eine Fussgängerin wollte ausserorts die Birrfeldstrasse überqueren. Dabei wurde sie frontal von einem Auto erfasst und zu Boden geschleudert. Die 83-Jährige musste schwer verletzt ins Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei Aargau am Mittwoch mitteilt.