Basel: Fussgängerin lebensbedrohlich verletzt – wer hat den Unfall gesehen?

Bei der Tramstation vor der Heiliggeistkirche kam es am Dienstag zu einem Unfall.

Am Dienstag kam es zu einem tragischen Unfall. Um circa 7.30 Uhr wurde in der Thiersteinerallee im Gundeli, bei der Tramhaltestelle Heiliggeistkirche, eine 79-jährige Fussgängerin von einem Lieferwagen angefahren. Die Passantin zog sich lebensbedrohliche Verletzungen zu, wie die Polizei in einer Medienmitteilung schreibt.