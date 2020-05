Kanton Bern

Fussgängerin nach Unfall gelähmt – Gericht gibt ihr die Schuld

Eine Fussgängerin wird beim Überqueren der Strasse angefahren und schwer verletzt. Trotzdem spricht das Gericht den Unfallverursacher frei.

Das Auto fuhr mit knapp 50 km/h ungebremst in die Fussgängerin. Die Frau wurde dabei so schwer verletzt, dass sie seither gelähmt ist und mehrfach operiert werden musste.

Am bernischen Obergericht wurde gerade kürzlich ein solcher Vorfall verhandelt. Bei dem Unfall wurde eine Frau auf dem Zebrastreifen von einem Auto erfasst.

• . Die Frau wurde dabei so schwer verletzt, dass sie seither gelähmt ist.

Immer wieder kommt es beim Überqueren der Strasse zu Unfällen. Am bernischen Obergericht wurde gerade kürzlich ein solcher Vorfall verhandelt. Bei dem Unfall wurde eine Frau auf dem Zebrastreifen von einem Auto erfasst. Das Auto fuhr mit knapp 50 km/h ungebremst in die Fussgängerin. Die Frau wurde dabei so schwer verletzt, dass sie seither gelähmt ist und mehrfach operiert werden musste.