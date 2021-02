Der Unfall ereignete sich am Montagmorgen auf der Badenerstrasse.

Auf der Badenerstrasse in Zürich ist es am Montagmorgen zu einer Kollision gekommen. Eine Fussgängerin wurde von einem Tram erfasst. Dabei ist sie tödlich verletzt worden, wie die Stadtpolizei Zürich auf Anfrage bestätigt. Die Strecke zwischen Letzigrund und Grimselstrasse ist für den Trambetrieb der Linie 2 in beiden Richtungen gesperrt.