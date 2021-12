Malleray BE – Fussgängerin stirbt nach Unfall – Polizei sucht Zeugen

Auf dem Bahnhofsplatz in Malleray BE kam es am Mittwochabend zu einer Kollision von einem Auto und einer Fussgängerin. Bei der Verzweigung in Richtung des Bahnhofs in Malleray bog das Auto nach links in Richtung Bahnhof ab und erfasste dabei die 79-jährige Bernerin, die dabei schwer verletzt wurde. Ein Ambulanzteam rückte umgehend aus und versorgte die Frau medizinisch. Trotzdem verstarb sie noch am Unfallort.