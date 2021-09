Friltschen TG : Fussgängerin von Auto erfasst – mit schwersten Verletzungen ins Spital geflogen

Bei einem Unfall wurden am Donnerstag in Friltschen TG zwei Personen, die zu Fuss unterwegs waren, von einem Auto angefahren.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau war ein 34-jähriger Autofahrer auf der Weinfelderstrasse in Richtung Bussnang TG unterwegs. Als der Mann aus den Kapverden ein vorausfahrendes Auto überholte, kam es zur seitlichen Kollision mit einem korrekt entgegenkommenden Lieferwagen. Daraufhin verlor der Lenker die Kontrolle über sein Auto und kam rechts von der Strasse ab, wie die Kantonspolizei Thurgau am Freitagmorgen mitteilte.



Eine 22-jährige Frau und ihr 26-jähriger Begleiter waren zur gleichen Zeit am Strassenrand zu Fuss in Richtung Märwil TG unterwegs und wurden vom Auto des Kapverdiers erfasst. Der Mann (26) wurde mit mittelschweren Verletzungen durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht. Die Frau musste mit schwersten Verletzungen durch die Rega ins Spital geflogen werden. Sie ist lebensbedrohlich verletzt. Die Fahrerin des Lieferwagens blieb unverletzt.