St. Gallen: Fussgängerin von Lieferwagen überrollt und schwer verletzt

Bei der Verzweigung zwischen dem Oberen Graben und der Frongartenstrasse in St. Gallen ist es am Freitag zu einem Unfall gekommen.

Kurz nach zwölf Uhr am Freitag war ein Lieferwagenfahrer (41) in St. Gallen unterwegs auf dem Oberen Graben in Richtung Stadtzentrum. Bei der Verzweigung zur Frongartenstrasse bog er nach links ab und übersah dabei eine Fussgängerin, die auf dem Trottoir in die entgegengesetzte Richtung unterwegs war: Der Lieferwagen prallte mit der vorderen linken Ecke gegen die Fussgängerin, wie die Stadtpolizei St. Gallen mitteilte. Diese kam daraufhin zu Fall und wurde vom Lieferwagen überrollt.