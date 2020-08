vor 10min

Einkaufstouristen bleiben fern «Fussgängerzone ist wie ein Lockdown light»

In Weil am Rhein (D) hält eine Pop-up-Fussgängerzone die Schweizer Einkaufstouristen fern und lässt die Umsätze der Läden in den Keller rasseln. In einem Video setzen diese einen Hilferuf an die Stadtregierung ab.

von Lea Lozano

Mit diesem Video hoffen die Einzelhändler der Weiler Innenstadt die Stadtregierung zu erreichen. Weil-aktiv e.V.

Darum gehts Ein Teil der Hauptstrasse in Weil am Rhein wurde kürzlich zu einer temporären Fussgängerzone umfunktioniert.

Die Umsätze der Ladenbesitzer gingen seither rasant zurück, nicht zuletzt weil die Einkaufstouristen aus der Schweiz fernbleiben.

Im Gewerbeverein «Weil-aktiv» schliessen sich die Geschäfte zusammen und bitten um die Wiedereröffnung der befahrbaren Strasse.

Damit die Abstandsregelungen zur Eindämmung des Coronavirus korrekt eingehalten werden können, wurde ein Teil der Hauptstrasse in Weil am Rhein bis Ende September für Autos gesperrt. Die neu entstandene Fussgängerzone kommt jedoch nicht bei allen gut an. Anstatt dass mehr Fussgänger durch die Einkaufsmeile flanieren, klagen die Einzelhändler über massive Umsatzrückgänge, da die Schweizer Einkaufstouristen fernbleiben. «Seit die Fussgängerzone eröffnet wurde, haben wir über 50 Prozent Umsatzrückgang», berichtet etwa die Geschäftsführerin des Schuhhauses Wachenheim.

Nach der schwierigen Zeit während des Lockdown folgt nun also der nächste Schlag für die Händler. Gemäss einer Medienmitteilung des Gewerbevereins «Weil-aktiv» stehen einige von ihnen kurz vor dem Ruin. «Wir haben jetzt durch die Fussgängerzone einen Lockdown light», unterstreicht Axel Teubner, Geschäftsführer des Modehauses Ermuth & M3.

Auch Bewohner sind verärgert

Nicht nur die Ladenbesitzer scheinen unter den Folgen der Pop-up-Fussgängerzone zu leiden. Auch die Bewohner der anliegenden Strassen beklagen sich über eine Zunahme an Dreck, Gestank und Verkehr, der durch die Umleitungen entstehe. «Hupen, Rasen, nicht mal am Sonntag hat man hier seine Ruhe», schreibt eine Facebook-Nutzerin.