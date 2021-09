An Foodfestival - Futter fürs Hirn am «Soil to Soul»-Symposium

«Soil to Soul» findet an zwei Veranstaltungstagen im Rahmen von Food Zurich statt.

Ein gutes Foodfestival bietet aber auch geistige Nahrung. «Food for thought», wie es so schön heisst. Und genau da setzt das «Soil to Soul»-Symposium an. Der zweitätige Event findet als Teil von Food Zurich im Sihlcity statt und hat sich die Themen Ernährung, Genuss und Gesundheit auf die Fahne geschrieben.

Zum Nachdenken anstiften

«Soil to Soul» packt die Themen Ernährung, Genuss und Gesundheit bei der Wurzel und «beleuchtet Gegenwart und Zukunft der Lebensmittelproduktion weltweit», so die Organisatoren. Die interdisziplinäre Veranstaltungsreihe biete Genussmenschen die Möglichkeit zum Austausch von Ansichten, Einsichten sowie geschmackliche Bereicherungen. Ziel ist es, die Besucherinnen und Besucher zum Nachdenken anzustiften.

Im Zentrum steht bei «Soil to Soul» die Frage nach einem sinnvollen Konsum. In den verschiedenen Veranstaltungen des Symposiums geht es aber auch um die persönliche Gesundheit, das Heil des Planeten – und um neue Wege, wie das alles in Einklang gebracht werden kann. «Darum rütteln wir auf und zeigen, was geht und wie es auch anders ginge», so das Credo von «Soil to Soul». Das Ziel sei der «gute Geschmack, der mit gutem Gewissen zu einer gesunden Lebenseinstellung» führt.