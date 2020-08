Herausforderung für Amateurfussball

Fussballer positiv – mehrere Personen müssen in Quarantäne

Beim Rheintaler Club FC Montlingen hat sich ein Spieler der dritten Mannschaft mit Covid-19 infiziert. Wer Kontakt mit dem Fussballer hatte, muss in Quarantäne. Mehrere Vereine sind von ähnlichen Fällen betroffen.

«Nach Bad Ragaz und Walenstadt jetzt auch Montlingen», titelt Vaterland.li am Samstagnachmittag. Gemeint sind Fussballmannschaften aus dem Kanton St. Gallen, welche von Corona-Fällen betroffen sind. Am Samstag wurde bekannt, dass auch der Rheintaler Verein FC Montlingen eine infizierte Person zu vermelden hat. «Alle Spiele der Aktivmannschaften werden umgehend abgesagt», heisst es auf der Website des FC Montlingen. Betroffen davon sind die 1. Mannschaft, die 3. Mannschaft sowie die A-Junioren. Wer mit dem positiv getesteten Mitglied Kontakt hatte, wird von den Behörden kontaktiert werden und muss in Quarantäne. Wie es in den nächsten Tagen mit dem Trainingsbetrieb weitergeht, werde bis spätestens Montagnachmittag mitgeteilt, wenn Abklärungen mit den kantonalen Behörden getroffen werden konnten.