Influencer-Party: Fyre Festival endete im Desaster – jetzt versucht es der Veranstalter nochmals

1 / 10 Er will es nochmals tun: Billy McFarland hat auf Twitter ein Fyre Festival II angekündigt. REUTERS Kendall Jenner, Hailey Bieber oder Emily Ratajkowski – mit einem Promovideo voller Top-Models wurde für das Fyre Festival geworben. Netflix Die Realität im April 2017 sah dann aber anders aus. Das Festival wurde zu einem Desaster. Netflix

Darum gehts Das Fyre Festival sollte 2017 die exklusive Party für die Schönen und Reichen werden.

Bekannte Influencer wie Kendall Jenner oder Bella Hadid warben für den Event.

Das Fyre Festival endete aber in einem Desaster und diversen Gerichtsverfahren – jetzt soll eine zweite Auflage stattfinden.

Es begann mit makellosen Instagram-Posts, die einen Traumurlaub in der Karibik versprachen, und endete in Notschlafzelten und mehreren Gerichtsprozessen: Das Fyre Festival war 2017 monatelang in der Presse und auch später dank einem Dokumentarfilm auf Netflix in aller Munde. Trotz mehrjähriger Gefängnisstrafe und einer millionenschweren Strafzahlung scheint Billy McFarland, der der Initiator für das Fyre Festival 2017 war, nicht genug zu haben.

«Das Fyre Festival II wird stattfinden»

«Das Fyre Festival II wird stattfinden. Sag mir, warum du eingeladen werden solltest», schrieb der Veranstalter am 10. April auf Twitter. Unter dem Beitrag gibt es hämische Kommentare, aber auch Zuspruch. Auch von unerwarteter Seite: So teilte etwa Andy King den Tweet von McFarland und fragt seine Followerschaft ebenfalls, wer alles teilnehmen wird.

Kaufst du dir ein Ticket fürs Fyre Festival II? Ja, beim zweiten Mal klappt es bestimmt. Ja, falls es wieder so eine Katastrophe wird, war ich dabei. Nein, lieber besuche ich ein anderes Festival. Nein, ich bin kein Fan von Festivals. Ich möchte nur die Resultate sehen.

Der 60-Jährige gilt als Party-Organisator für die New Yorker High Society und war auch an der Durchführung des Fyre Festivals 2017 beteiligt. In der erfolgreichen Netflix-Doku «Fyre: Die grösste Party, die nie stattgefunden hat», in der auch ein Schweizer Festivalbesucher zu Wort kommt, sorgte er damals mit seinen Aussagen für Aufsehen. So habe er eines Tages einen Anruf von McFarland erhalten, weil Wasser für das Festival am bahamaischen Zoll stecken geblieben war.

Blowjob für Wasserlieferung

Die Behörden forderten demnach von den Organisatoren, denen es schon zuvor an allen Ecken und Enden an Geld mangelte, 175’000 Dollar. Billy McFarland habe ihn daraufhin angerufen und ihn gebeten, «sich fürs Team aufzuopfern», da er der «wundervolle schwule Anführer» sei. King sollte demnach den zuständigen Zöllner oral befriedigen, um die Gebühr zu umgehen. Stattdessen erlaubte dieser unter der Bedingung, dass er als einer der Ersten bezahlt werde, das Wasser an die Besucher auszuschenken.

Nach ihren Werbeaktionen sahen sich einige Models auch mit rechtlichen Konsequenzen konfrontiert.

Im Vorfeld des Festivals im Jahr 2017, das gemäss einem Werbefilm auf einer Privatinsel stattfinden sollte, die zuvor dem Kartellchef Pablo Escobar gehört hatte, rührten diverse hochkarätige Influencer kräftig die Werbetrommel. So schrieb etwa Kendall Jenner im Herbst 2016, dass sie «so gehypt» sei, bei ihrem Label unter Vertrag stehende Personen als Headliner für das Musikfestival in der Karibik anzukünden. Auch das Supermodel Bella Hadid schrieb in einem höchstwahrscheinlich bezahlten Post, dass sie das Festival kaum erwarten könne.

Zugleich zeigten aufwendig produzierte Videos, was Festivalgänger im Gegenzug für ihre teils mehrere Tausend Dollar teuren Tickets erwarten können. Nebst klaren karibischen Stränden werden erlesenes Essen und angeblich brandneu gebaute Strandvillen gezeigt. Auch das Line-up wartete mit hochkarätigen Namen wie Migos, Lil Yachty, Claptone, Major Lazer und Tyga auf.

Headliner sagten Auftritte allesamt ab

Am 27. April 2017 ging es dann los, Tausende Gäste landeten auf dem Exuma International Airport auf der gleichnamigen Bahamas-Insel Great Exhuma. Dort blieben sie auch – die angebliche Privatinsel von Escobar als Austragungsort des Fyre Festivals war zu diesem Zeitpunkt bereits Geschichte. Ebenso hatten alle grossen Bands nur Tage vor dem Festival angekündigt, ihre Auftritte wegen «mangelnder Qualität» abzusagen.

Trotzdem fanden sich zunächst Tausende meist vermögende Partygäste zusammen. Statt der Luxusvillen erwarteten sie vor Ort aber durchnässte Matratzen, Notschlafzelte, die normalerweise bei Flüchtlings-Auffangstationen zum Einsatz kommen, und herzlos zubereitete Sandwiches. Es folgte ein Shitstorm in den sozialen Medien, aber auch viel Häme gegenüber den Besuchern, die Tausende Dollar für Tickets fürs vermeintliche Luxus-Festival ausgegeben hatten.

Lange Haft und dicke Busse für McFarland

Ins Leben gerufen wurde das Festival vom Unternehmer Billy McFarland in Zusammenarbeit mit dem Rapper Ja Rule. Der Event hatte für den heute 31-Jährigen auch rechtliche Folgen: Im März 2018 bekannte er sich des Betruges schuldig und wurde im Oktober des gleichen Jahres zu einer sechsjährigen Haftstrafe und einer Strafzahlung von 26 Millionen Dollar verurteilt. Am 30. März 2022 wurde McFarland vorzeitig aus der Haft entlassen.