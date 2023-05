G7-Gipfel: Diese Sanktionen wurden am ersten Tag beschlossen

Der Gipfel begann am Freitag und soll am Sonntag enden.

Am Freitag begann der dreitägige G-7-Gipfel in Hiroshima, an dem die Regierungsoberhäupter der sieben Mitgliedsstaaten Japan, Italien, Kanada, Frankreich, USA, Grossbritannien und Deutschland teilnahmen. Das Spitzentreffen begann erst einmal ohne Selenski, aber dafür mit einem starken Symbol mit Blick auf den russischen Krieg gegen die Ukraine.

G-7 will Russlands Einnahmen aus dem Diamantengeschäft schmälern

Die G-7-Staaten wollen den Druck auf Russland wegen des Angriffskriegs weiter erhöhen und kündigten neue Wirtschaftssanktionen an. Zum Auftakt ihres Gipfels beschloss die Gruppe, den Handel mit Diamanten aus Russland deutlich zu beschränken, um die Einnahmen zur Finanzierung des Krieges zu verringern. Staaten und Unternehmen, die Russlands Krieg unterstützen, drohte die G-7 in einer gemeinsamen Erklärung mit «erheblichen Kosten».

Lieferung von F-16-Kampfjets an die Ukraine

Die USA wollen die Lieferung von Kampfjets des Typs F-16 an die Ukraine ermöglichen. Wie ein ranghoher US-Beamter am Freitag am Rande des G-7-Gipfels in Japan ankündigte, sollen zunächst Piloten ausgebildet werden. Dann werde man entscheiden, wann und wie viele Flugzeuge geliefert würden und wer sie zur Verfügung stelle, sagte er. Mit der Zusage erfüllt US-Präsident Joe Biden seinem ukrainischen Kollegen Wolodimir Selenski einen bereits vor Monaten vorgebrachten Wunsch. Selenski wird an diesem Wochenende als Überraschungsgast zum G-7-Gipfel erwartet.