GA-Preis über 4’000 Franken – lohnt sich das Auto jetzt mehr?

1 / 6 Alle ÖV-Preise werden teurer und wieder fragt man sich: Macht das Auto nun mehr Sinn? Wir rechnen, was das Fahrzeug im Jahr aktuell so kostet. Riccardo Castellano / Dall-E Wir rechnen und vergleichen mit drei verschiedenen Automarken: Das Elektroauto Tesla Model Y und die Verbrenner VW Golf sowie Fiat 500. TCS Besonders bei den Treibstoffkosten gibt es grosse Unterschiede: Hier liegt das E-Auto mit 806 Franken jährlich weit vorne. Der Golf liegt bei 1965 Franken und der Fiat bei 2713 Franken. TCS

Darum gehts Die ÖV-Preise steigen Ende 2023 nach sieben Jahren wieder stark an.

Das GA kostet neu 4080 Franken – rund tausend Franken mehr als vor 15 Jahren.

Autos werden je nach Bedürfnis indessen eine immer beliebtere Alternative.

Besonders die Stromer werden in Zukunft wohl den Markt erobern.

Die Alliance SwissPass erhöht nach sieben Jahren die ÖV-Preise. Einzelbillette, Halbtaxabonnemente und insbesondere das GA werden Ende Jahr teurer. Das GA wird um 5,1 Prozent teurer und kostet ab Dezember 4080 Franken. Die Hauptgründe: Neuinvestitionen, Teuerung und höhere Betriebskosten. Wird das Auto nun auch für eingefleischte Pendlerinnen und Pendler preislich zur attraktiven Alternative?

Bei solchen Fragen vorneweg: Ein klares Ja oder Nein gibt es nicht. Es kommt darauf an, welche Arbeitsstrecke vorliegt, wie oft pro Woche diese befahren wird und welche Standards erwartet werden. Ausserdem wurde auch das Autofahren in den letzten Monaten spürbar teurer. Höhere Rohstoffpreise, Lieferkettenprobleme und der russische Angriffskrieg in der Ukraine schlagen auf die Kosten. Dagegen verbrauchen Fahrzeuge heutzutage weniger Sprit. Das macht die Rechnung komplex.

«Ein Auto kostet jährlich 11’260 Franken, bei einem Kilometerpreis von 75 Rappen.» Vanessa Flack, Mediensprecherin TCS

Der TCS hat den durchschnittlichen Kilometerpreis in der Schweiz für 2023 bereits festgelegt, er liegt bei 75 Rappen. Gerechnet wurde mit einem Neuwagen, der 39’000 Franken kostet. Die durchschnittliche Laufleistung beträgt 15’000 Kilometer. «Das ergibt bei 6543 Franken festen Kosten und 4717 Franken variablen Kosten einen jährlichen Betrag von 11’260 Franken», so TCS-Mediensprecherin Vanessa Flack. Nach dieser Berechnung werden die Fahrzeuge nach neun Jahren und 135’000 km abgeschrieben.

Rein an den durchschnittlichen Kosten gerechnet, die sich mit dem Erwerb eines Autos jährlich anhäufen, ist und bleibt das GA für Einzelpersonen also immer noch günstiger. Doch das muss in Zukunft nicht immer so bleiben.

Die SBB verkauft erstmals mehr Einzelbillette als das GA – Alternativen werden also immer beliebter. 20M

Elektroautos langfristig günstiger

Die Preiserhöhung ist für viele langjährige Pendlerinnen und Pendler nun bitter, diese bezahlen für ein GA rund tausend Franken mehr als noch vor 15 Jahren. 2008 kostete ein GA noch 3100 Franken. Die Kosten der Personenkilometer werden im Schienenverkehr höher, im Strassenverkehr auch, dort brilliert jedoch eine bestimmte Sorte von Auto. «Es ist spannend zu sehen, dass Stromer langfristig günstiger sind als Verbrenner», so Flack. Aktuell haben nur drei Prozent der Bevölkerung ein E-Auto, diese Zahl steigt aber jährlich an.

Einzelne Modellrechnungen mit drei konkreten Autotypen findest du in der Bildstrecke oben. Wir haben die Kosten eines Tesla Model Y, VW Golf und Porsche 911 verglichen. Es wird deutlich: Zwar sind die Anschaffungskosten eines Elektroautos oftmals grösser, auf längere Sicht sind die jährlichen Betriebskosten aber niedriger (siehe Grafik).

Elektroautos haben laut TCS tiefere Energie- und Servicekosten als Verbrenner. TCS

Dass E-Autos immer lohnenswerter werden, bestätigt auch Thomas Sauter-Servaes, Mobilitätsforscher an der ZHAW: «Sofern die Effizienz der Batterien mit den Jahren steigt und die Preise durch mehr Konkurrenz im Markt attraktiver werden, sehe ich E-Autos als starke Konkurrenz zu den Verbrennern.» Strompreise seien grundsätzlich auch nicht so volatil wie jene für Benzin oder Diesel, besonders wenn es möglich sein werde, eigenen Strom zu produzieren.

Für E-Autos als Option für die Zukunft spricht auch, dass in der EU bis 2035 keine Personenwagen mit Diesel oder Benzin mehr verkauft werden dürfen. Sollte für dich in Zukunft ein Wechsel vom ÖV-Abo auf das Auto realistisch werden, macht es also Sinn, den Blick auf elektrische Modelle zu werfen.

Doch auch hier gibt es Faktoren, die sich von Person zu Person unterscheiden. Dazu gehört auch die Verfügbarkeit von Ladestationen in der Nähe des Wohnorts. Ob in deiner Gemeinde oder Stadt aktuell genügend Säulen vorhanden sind, findest du hier heraus. Wer viel ins Ausland fährt, muss ebenfalls prüfen, ob es unterwegs und am Zielort genügend Lademöglichkeiten gibt.

Option Carsharing

Carsharing ist ebenfalls eine Möglichkeit, Geld zu sparen. Jedoch wird es primär für kurze Distanzen verwendet: «Die meisten Strecken werden mit Velo oder dem ÖV zurückgelegt, nur vereinzelt kommt das geteilte Auto zum Einsatz», sagt Stefan Roschi von Mobility. Kombiniert mit dem ÖV, spare man im Vergleich zum Privatauto mit Carsharing bis zu 5000 Franken jährlich, so Roschi.

In der Service-Box findest du Hinweise, wie du deinen zukünftigen Pendler-Alltag in Zukunft am besten angehen kannst.

So rechnest du deine Kosten selber aus Eine einheitliche Rechnung für alle gibt es nicht. Wer verschiedene ÖV-Abos besitzt, verteilt auf eine Familie, rechnet anders als ein Single-Haushalt mit Auto. Arbeitsstrecke, Pensum, Homeoffice – alles individuelle Faktoren. So kannst du dir einen Überblick verschaffen, welche Alternativen für dich attraktiver sein könnten und ob sich das GA oder das Auto für dich persönlich lohnt: TCS-Kostenrechner : Die TCS-Autosuche gibt einen Kostenüberblick über individuelle Automarken, ob Benziner, Diesel oder Elektro. Es können auch mehrere Autos verglichen werden (siehe Bildstrecke). Der Rechner ist primär für Neukäufer hilfreich.

SBB.ch : Infos zu Einzelbillett-, Streckenabo-, Halbtax- und GA-Preisen findest du auf der SBB-Website. Beachte die Preiserhöhungen ab Dezember 2023:



Einzelbilletts, Tages- und Mehrfahrtenkarten sowie Klassenwechsel kosten 4,3 Prozent mehr (Bern → Zürich, hin und zurück, aktuell: 102 Franken, ab Dezember 106.50 Franken).



Halbtax: Der Preis steigt von 185 auf 190 Franken .



General-Abo: von 3860 auf 4080 Franken .

Mobility: Carsharing macht für Leute Sinn, die nur wenig aufs Auto angewiesen sind. Besonders in Kombination mit dem ÖV. Kosten für bestimmte Strecken finden sich hier beim Anbieter Mobility.

Wie pendelst du hauptsächlich? Mit dem ÖV. Mit dem Auto/Motorrad/Roller. Mit dem E-Auto/E-Töff. Mit dem E-Bike. Mit dem Velo. Zu Fuss. Ich pendle nicht.