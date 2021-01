Nun gibt es Zweifel an der Berichterstattung.

Von den 400 betroffenen, englischen Touristen, d ie in Quarantäne hätten sein sollen , soll die Hälfte abgereist sein.

Ein neuer Zeitungsbericht sorgt nun für Zweifel an der Dimension.

200 Briten flüchten vor Corona-Quarantäne in Verbier – diese Meldung der «Sonntagszeitung» ging um die Welt. Die «NZZ», die «deutsche Tagesschau», der britische «Telegraph» und auch 20 Minuten berichteten über die grosse Flucht aus dem Walliser Skigebiet.

Nun kommen Zweifel auf. Wie die «NZZ am Sonntag» schreibt, kam es zu keiner Flucht. Simon Wiget, Direktor von Verbier Tourismus, sagt: «Die grosse Flucht hat es nicht gegeben. Die Geschichte ist falsch». Wiget weiter: «Die Meldung eines Hoteliers über eine Abreise wurde als Verstoss gegen die Quarantänepflicht interpretiert.» Die Zahl 200 sei deutlich zu hoch. Einzelne Abgänge möchte Wiget nicht ausschliessen. Gegenüber der Deutschen Presseagentur sagt er: «Es ist schwer zu sagen, wie die Situation genau gewesen ist.»

Die «Sonntagszeitung» bezieht sich in ihrer ursprünglichen Meldung auf Jean-Marc Sandoz, den damaligen Sprecher der Gemeinde. An dieser Darstellung hält der Chefredaktor der «Sonntags-Zeitung», Arthur Rutishauser, fest. Wie die «NZZaS» schreibt, ist Sandoz mittlerweile nicht mehr Sprecher der Gemeinde. Der Zeitung sagt er: «Leider habe ich nicht mehr das Recht, mich zu äussern. Es tut mir leid, dass ich nicht mehr tun kann.» Wie die dpa schreibt, endete das Mandat von Sandoz regulär am 31. Dezember.