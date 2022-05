Katerina Tichonowa : Gab Putins Tochter ein kleines Vermögen für Vampir-Lifting aus?

Über die Töchter von Kremlchef Wladimir Putin ist wenig bekannt. Laut Medienberichten soll Katerina Tichonowa regelmässig zu Beauty-Behandlungen nach München geflogen sein.

Katerina Tichonowa, die 35-jährige Tochter von Kremlchef Wladimir Putin (69), soll eine Beziehung mit dem verheirateten ehemaligen Direktor des Bayerischen Staatsballetts, Igor Selenski (52), führen und mit ihm gar ein gemeinsames Kind haben. Aber nicht nur deshalb soll Tichonowa öfters nach München gereist sein, wie die «Bild» (Bezahlartikel) berichtet. In der Landeshauptstadt des Freistaates Bayern soll Putins Tochter demnach regelmässig Geld für Beauty-Behandlungen ausgegeben haben.



Unter anderem für das sogenannte Vampir-Lifting. Dabei wird der zu behandelnden Person Blut abgenommen, dieses wird aufbereitet und schliesslich zur Faltenbehandlung wieder in die Haut gespritzt. Viele Prominente schwören auf diese Behandlung, so auch Kim Kardashian. Laut «Bild»-Informationen soll eine Sitzung in München jeweils mindestens 4000 Euro gekostet haben. Dies soll aber nicht die einzige Behandlung von Tichonowa gewesen sein. Angeblich liess sie sich auch regelmässig Botox und Hyaluron spritzen.