Kriminalfall erschüttert USA : Gabby Petito wurde Opfer eines Tötungsdelikts

Bei der in einem Nationalpark in Wyoming gefundenen Leiche handelt es sich um Gabby Petito, wie das FBI bestätigt. Die 22-Jährige wurde während einer Reise mit ihrem Freund als vermisst gemeldet.

Nach dem Verschwinden von Gabrielle «Gabby» Petito bei einem Roadtrip in den USA herrscht traurige Gewissheit: Die 22-Jährige ist tot und wurde offenbar Opfer eines Tötungsdelikts. Wie die US-Bundespolizei FBI am Dienstag mitteilte, wurde der am Sonntag in einem Nationalpark im US-Bundesstaat Wyoming gefundene Leichnam identifiziert. Der Gerichtsmediziner kam zu dem vorläufigen Schluss, dass Petito Opfer eines Tötungsdelikts wurde. Die genaue Todesursache ist aber noch unklar.