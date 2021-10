Todesursache geklärt – Laut Gerichtsmedizin wurde Gabby Petito erwürgt

Der Gerichtsmediziner Dr. Brent Blue gab an einer Pressekonferenz die Todesursache bekannt.

Die nach einem Roadtrip in den USA tot aufgefundene Gabby Petito ist nach Angaben der Gerichtsmedizin erwürgt worden. «Die Todesursache ist Strangulation», sagte Brent Blue, Gerichtsmediziner des Bezirks Teton im US-Bundesstaat Wyoming, auf einer Pressekonferenz am Dienstag. Petitos Leiche habe demnach drei bis vier Wochen in der Wildnis gelegen, bevor sie Mitte September gefunden wurde.