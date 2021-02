Die Staatsanwaltschaft sucht Zeugen: Unbekannte Jugendliche haben am frühen Samstagmorgen (30. Januar 2021) im Gewerbegebiet Steinmatt in Willisau LU diverse Sachbeschädigungen verübt.

Die Vandalen kamen am frühen Samstagmorgen am 30. Januar: Im Gewerbegebiet Steinmatt in Willisau LU stahlen sie bei einem Gewerbebetrieb einen Gabelstapler und begannen damit eine Tour der Verwüstung. Mehrmals fuhren sie um das Gebäude. Bilanz des Vandalenaktes: Angefahren und beschädigt wurden mehrere Fahrzeuge, ein Zaun und eine Mulde. Zudem haben sie mit dem Stapler Bitumenfässer aufgeschlitzt, teilte die Staatsanwaltschaft Luzern am Dienstag mit. Die Feuerwehr Willisau musste ausrücken, um die Verunreinigungen der ausgelaufenen Bitumenflüssigkeit auf dem Vorplatz des betroffenen Gewerbebetriebes zu beheben.