Gabirano ass nur Früchte und Gemüse – bis er krank wurde

Sein selbst gepresster Saft kam bei den Protestierenden an den Massnahmen-Demos gut an.

Einst war der Berner Gabirano mit fast 200’000 Followerinnen und Follower ein gefeierter Star auf Social Media. Mitten in der Corona-Pandemie sorgte er mit zahlreichen Videos, in denen er sich gegen die behördlichen Massnahmen mit anstössigen Aussagen wie «Impf dini Muetter», «Wie oft wollt ihr noch den Schw*** von Berset und dem BAG lutschen?» aussprach, für Stirnrunzeln. Ein Grossteil seiner Community wandte sich danach von ihm ab. «Viele Leute wollten sich nicht mehr mit mir zeigen, selbst mit meinen Eltern hatte ich Streit», sagt er nun rückblickend gegenüber der « SonntagsZeitung ».

Durch Ernährungs-Gurus und deren Videos in den sozialen Medien fand er schliesslich Zuflucht in einer neuen Ernährungsform: «Rohkost-Veganismus». Dieser sieht vor, dass man ausschliesslich Früchte und rohes Gemüse isst. Rasch habe der heute 24-Jährige Gefallen daran gefunden und im November 2021 seine Kost darauf angepasst. «Ich fühlte mich so gut wie noch nie», sagt er über die ersten Wochen. Anhängerinnen und Anhänger dieser Ernährungsform, mit denen er sich wöchentlich via Zoom-Call austauschte, gaben ihm Halt. Aus voller Überzeugung schenkte er schliesslich auch an Corona-Demos Melonensaft aus. Der Spott und die Häme seien ihm egal gewesen, meint er.