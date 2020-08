Holocaust-Überlebender Gabor Hirsch ist im Alter von 90 Jahren gestorben

Der Gründer der Kontaktstelle für Überlebende des Holocaust in der Schweiz, Gabor Hirsch, ist tot.

Gabor Hirsch, Gründer der Kontaktstelle für Überlebende des Holocaust in der Schweiz, ist am vergangenen Donnerstag im Alter von 90 Jahren in Zürich gestorben. Das teilte die Familie Hirschs am Dienstag in einer Todesanzeige mit.