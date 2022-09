Nati-Star im Arsenal-Höhenflug : Gabriel Jesus putzt Xhaka den Schuh – Fans singen «wir lieben dich»

Arsenal führt die Premier League nach sieben Spieltagen an. Mittendrin Granit Xhaka. Nach schweren Zeiten in London lieben ihn die Fans mehr denn je.

Nach sieben Spielen steht Arsenal London zuoberst in der Premier League. Erst eine Niederlage musste das Team von Coach Mikel Arteta bisher hinnehmen. Mitverantwortlich für den Höhenflug der Londoner ist Granit Xhaka. Der Nati-Captain befindet sich in Topform und wird von den Fans nach dem jüngsten Sieg frenetisch gefeiert. Und das, obwohl das Tuch zwischen ihm und den Fans schon als zerschnitten galt.

Jesus putzt Xhaka den Schuh

Nicht nur Liebe zwischen Xhaka und Arsenal

In den sozialen Medien wird der 29-Jährige von den Fans gefeiert. Einige Fans vergleichen ihn mit Andrea Pirlo, andere sehen ihn ihm bereits der Beste aller Zeite – zumindest auf einer provokativ in Form einer Ziege («GOAT», «Greatest Of All Time») dargestellten Heatmap des Spiels. Noch vor zwei Jahren war die Beziehung zwischen Xhaka und den Arsenal-Fans eine ganz andere. Unter dem damalige Trainer Unay Emeri war Xhaka Captain, doch die Leistungen des Mittelfeldspielers waren dürftig. So wurde er bei einer Auswechslung vom Schmährufen begleitet.