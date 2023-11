Gachnang: Motorradfahrer nach Selbstunfall schwer verletzt

In Kaltbrunn SG hat am Mittwoch ein 30-jähriger Autofahrer beim Abbiegen einen Mofafahrer übersehen.

In Gachnang kam es am Donnerstagmorgen zu einem Selbstunfall, wobei ein Töfffahrer schwer verletzt wurde. Gegen sieben Uhr fuhr der 16-jährige Motorradfahrer auf der Lochlistrasse in Richtung Gachnang TG, wobei er aus noch ungeklärten Gründen in einer Rechtskurve eines Waldstücks links von der Strasse abkam. Der 16-Jährige musste nach der Erstversorgung vom Rettungsdienst mit der Rega ins Spital geflogen werden.