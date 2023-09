Gachnang: «Sie suchte nach einem Igel und entdeckte einen Einbrecher»

1 / 3 Screenshots der Überwachungskameras, welche den Einbrecher zeigen. Privat Der Eindringling schlendert gemütlich über das Privatgrundstück. Privat Als der Unbekannte die Kamera entdeckte, zog er seine Kapuze hoch. Privat

Darum gehts Eine Hofbesitzerin bemerkt einen Einbrecher, als sie in ihren Videoaufnahmen der Überwachungskameras nach Wildtieren suchte.

Der verhüllte Mann machte sich an den Autos zu schaffen.

Gestohlen wurden ein paar Münzen, welche sich in der Mittelkonsole befanden.

Diebstähle aus Autos kommen oft vor.

Patricia ist Eigentümerin eines Hofes mit einem Grundstück von 8000 Quadratmetern in der Landwirtschaftszone in Gachnang TG. Auf ihrem grossflächigen Hof sind sowohl Kameras wie auch Bewegungssensoren für Lichtquellen installiert. Sie hatte kürzlich die Absicht, in den Aufnahmen nachzuschauen, wer in der Nacht das Igelfutter frisst, das sie jeweils bereitstellt. Es kam anders: Anstelle eines Igels entdeckte sie einen Unbekannten, welcher um 4.30 Uhr in der Früh über das grosse Hoftor kletterte, völlig sorglos über den Hof schlenderte, zu den Autos marschierte und Fällelen ging.

Ein nicht gerade lukratives Geschäft

Bei den ersten zwei von insgesamt drei Autos, die sich auf dem Grundstück befanden, hebelte er erfolglos an der Tür. Bei einem anderen Auto hatte er mehr Glück und konnte einige Euro-Münzen aus der Mittelkonsole entwenden. «Scheinbar habe ich vergessen, das Auto abzuschliessen», sagt Patricia zu 20 Minuten.

Die Hofeigentümerin berichtet, dass der schlanke und eher jüngere Mann mit solch einer Selbstverständlichkeit im Dunkeln über das Tor kletterte, dass sie erst dachte, sie sei im falschen Film. Er konnte ja schliesslich nicht wissen, was ihn hinter dem Tor erwartete. Nicht einmal bei dem durch Bewegungssensoren ausgelösten Licht schreckte er auf. Als er dann die Kamera bemerkte, zog er sofort seine Kapuze über seine bereits aufgesetzte Baseballmütze, jedoch brachte ihn auch dies nicht aus der Fassung.

«Angst hatte ich keine, ich war einfach entsetzt über seine Dreistigkeit.» Patricia

Politischer Handlungsbedarf

Patricia meldete den Vorfall der Polizei, welche ihr mitteilte, sie könne Anzeige erstatten. Viel bringen würde dies aus Sicht der Geschädigten jedoch nicht, da das Gesicht des Eindringlings auf den Aufnahmen nicht erkennbar ist. Dass die Polizei in solchen Situationen nichts bewirken kann, verurteilt sie nicht. Vielmehr sieht sie ein grosses Problem in der Politik. «Da besteht klar Handlungsbedarf.»

Es handelt sich nicht um einen Einzelfall

Patricia erläutert zudem, dass auch in ihrem näheren Umkreis bei Personen eingebrochen wurde und Eigentum entwendet worden ist. Bei ihrer Freundin wurde beispielsweise an der Haustür getestet, ob diese abgeschlossen ist. Da diese offen war, spazierte der Mann ins Haus und klaute ein Portemonnaie, welches gerade im Eingangsbereich lag. Diebstähle, gerade in unabgeschlossenen Fahrzeugen, kommen immer häufiger vor. Allein 2023 wurden in den Kantonen St. Gallen und Thurgau rund 1500 Diebstähle aus Fahrzeugen registriert. Vergleichbare Fälle werden in den folgenden Videos gezeigt:

Dieb bedient sich aus einem Auto in Berg TG. 20min/News-Scout

Am 23. Juli 2023 um sieben Uhr durchsuchte ein Unbekannter am helllichten Tag mit einer übergezogenen Kapuze fremde Autos in Berg TG. Als der Geschädigte bemerkte, dass seine Sonnenbrille fehlte, prüfte er die Überwachungskamera und stellte fest, dass ein Dieb an seinem Auto war.

Ein unbekannter Mann möchte sich Zugang zu einem fremden Auto verschaffen. 20min/News-Scout

Auch am 28. Juli 2023 versuchte ein junger Mann in Adiletten, sich Zugang zum Auto eines 26-jährigen Mannes in Rebstein SG zu verschaffen, wie das Video oben zeigt.

Irgendwann muss man Stacheldraht anbringen

Patricia aus Gachnang hat beschlossen, die Sicherheitsausstattung auf ihrem Grundstück noch weiter auszubauen. Eine Sicherheitsfirma soll weitere Kameras installieren und der Zugang noch weiter erschwert werden. «Bis zum Schluss muss ich noch Stacheldraht über dem Eingangstor anbringen», sagt sie.

Grundsätzlich rät sie jedoch, sowohl die Haustür als auch das Auto immer abzuschliessen und möglichst darauf zu achten, keine Wertgegenstände leicht zugänglich liegen zu lassen. Auch die Polizei möchte mit folgendem Satz die Aufmerksamkeit der Bürger wecken: «Das Auto ist kein Tresor.»

