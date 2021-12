Die Schweizer verfolgen die Entwicklungen in Tunesien, Libyen und Ägypten mit Hochspannung. Fast die Hälfte der Befragten klickt mehrere Male pro Tag in Live-Ticker zum Geschehen, schaut sich Nachrichten an und liest Hintergründe zu den Revolutionen. Ein weiteres Drittel informiert sich sogar laufend auf allen möglichen Kanälen über die Aufstände und deren Auswirkungen.

Nach Ansicht der Leserinnen und Leser lässt sich das Rad der Zeit in Ägypten, Tunesien und Libyen nicht mehr zurückdrehen. So glauben 60 Prozent, dass Gaddafi innerhalb der nächsten 14 Tage eleminiert sein wird. 23 Prozent sind gar überzeugt, dass es nur noch eine Frage von zwei, drei Tagen sei, bis er entmachtet ist. Unabhängig von der Noch-Dauer der Revolution sind 58 Prozent überzeugt: «Gaddafi ist so gut wie tot», denn er wird den Aufstand nicht überleben - zumindest nach Einschätzung der Teilnehmer einer nicht repräsentativen Umfrage von 20 Minuten Online unter 6264 Internetnutzern.

Mit Militär gegen den Wüstensohn

Um weitere Massaker an Demonstranten zu verhindern, sprechen sich rund 40 Prozent für eine militärische Intervention westlicher Staaten in Libyen aus. Dass sich die Schweiz aktiv an einem solchen Militärschlag beteiligt, unterstützen indes nur 20 Prozent. Für eine logistische und finanzielle Beteiligung der Schweiz an dieser Intervention sprechen sich hingegen 46 Prozent aus.

Doch ob Militärschlag oder nicht: Für die überwiegende Mehrheit steht ein grosses Fragezeichen hinter dem Ende der aktuellen Entwicklungen. Lediglich jeder zehnte Befragte ist der festen Meinung, dass sich in Ägypten, Tunesien und Libyen Demokratien herausbilden werden. Etwa 60 Prozent hält dies je nach Land für wahrscheinlich. Rund 30 Prozent hingegen befürchten, dass sich am Ende andere Kräfte, wie zum Beispiel Al Kaida, durchsetzen werden.

Nur mässige Hilfsbereitschaft

Geht es um den eigenen Geldbeutel, dann hören die Sympathien für die Demonstranten schnell auf. Lediglich zwei von fünf Befragten wären laut Eigenauskunft bereit, einmalig 100 Franken zur Untersützung der gebeutelten Völker zu spenden. Und auch ein Beitrag von insgesamt 500 Millionen durch die Eidgenossenschaft für den demokratischen Wandel in den bislang diktatorisch geführten Staaten wären 80 Prozent der Leserinnen und Leser zu viel. Der Tenor: Zu hoch und ausserdem ist es kein Schweizer Problem.

Doch auch wenn es um direkte Hilfe für betroffene Menschen aus den umkämpften Regionen geht, ist den Eidgenossen das Hemd näher als der Rock. 54 Prozent lehnen die spontane Aufnahme von Flüchtlingen aus Nordafrika ab - zumindest ohne eingehendere Prüfung. Begründung: «Bei der Mehrheit handelt es sich um Wirtschaftsflüchtlinge.» Lediglich jeder Fünfte vertritt die Ansicht «Jetzt ist Soforthilfe angesagt».