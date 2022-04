«Sein Verlust schmerzt» : Gadget-Spassvogel Dominik Bärlocher stirbt bei Töffunfall

Mit Geschichten wie «Das Portrait einer Domina», «Eine Anleitung für Nacktselfies» oder «Ein Drucker-Test am Rande des Wahnsinns» machte sich Dominik Bärlocher einen Namen. Die Beiträge, für die der 37-Jährige unter anderem Gadgets auf humorvolle Art und Weise testete und die er über das Magazin von Digitec Galaxus veröffentlichte, sorgten bei der Leserschaft für Diskussionen. In einem Nachruf schreibt seine Kollegin Stephanie Tresch: «Wahlweise war Dominik für die Community ein rotes Tuch oder der Messias. Dazwischen gab es wenig.» Er sei wie «ein Wind, manchmal ungestüm stürmisch und dann aber auch wieder säuselnd» gewesen. «Er war nicht einfach nur Journalist, er war überzeugter Journalist.»

Die Trauer um Dominik ist gross. Letzte Woche kam der Journalist bei einem Unfall ums Leben. Der 37-Jährige war am Mittwochabend mit seinem Töff auf der Zugerstrasse Richtung Hirzel unterwegs, als er auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal gegen ein Feuerwehrauto prallte. Er verstarb noch auf der Unfallstelle. «Ich war gerade eingeschlafen, als es kurz nach Mitternacht an der Tür klingelte. Als ich die Polizisten sah, fing ich sofort an, zu zittern», erzählt seine Lebensgefährtin Veronica.

Seit rund zwei Jahren waren die beiden ein Paar. «Wir haben uns bei der Arbeit kennengelernt. Die Chemie hat von Anfang an gestimmt. Seitdem waren wir unzertrennlich», erzählt die 24-Jährige. Gemeinsam mit seinen beiden Katzen lebte das Paar in einer Wohnung im Kanton Zug. «Sein Verlust schmerzt. Mein Herz ist gebrochen.»

«Er redete viel, teilweise ohne Punkt und Komma»

Am Samstagabend wollen sich Familienangehörige und Freunde von Dominik verabschieden. Eine klassische Beerdigung wird es nicht geben. «Das hätte er gehasst. Er liebte Island. Deswegen haben wir eine Wikinger-Bestattung geplant. Dafür treffen wir uns am Bodensee, wo seine Asche in einem kleinen Boot, das von einem Kollegen gemacht wurde, auf dem Wasser angezündet wird. Wer will, kann einen Brief dazulegen», so Veronica.