Gänsegeier tötet im Kanton Graubünden neugeborenes Kalb

Im Kanton Graubünden wurde letzte Woche auf einer Alp im Kanton Graubünden ein neugeborenes Kalb von einem Gänsegeier – einem Greifvogel – angegriffen und so schwer verletzt, dass es eingeschläfert werden musste. Dies berichtete das « SRF Regionaljournal » am Mittwoch.

«Neben dem Wolf werden seit diesem Sommer auch noch die Gänsegeier zum Problem für unsere Bündner Bäuerinnen und Bauern», sagt Sandro Michael, Geschäftsführer des Bündner Bauernverbands, zu 20 Minuten. Deshalb haben sich landwirtschaftliche Parlamentarier sowie der Bauernverband an die Bündner Regierung gewandt und eine Anfrage gestellt, wie die Regierung plant, gegen das steigende Aufkommen der Gänsegeier vorzugehen.

Nur gesunde Tiere attackiert

Laut Michael wurde das Kalb im Lugnez von den Gänsegeiern angegriffen und tödlich verletzt. Er habe ebenfalls noch von einem weiteren Fall Kenntnis, bei dem Gänsegeier auf Lämmer losgegangen seien. «Die Vögel haben sich laut dem betroffenen Schafbauer explizit auf von der Herde abgesonderte Lämmer konzentriert», sagt Michael. In jedem Fall bisher habe es sich immer um gesunde Tiere gehandelt.

Politiker unterzeichnen Anfrage

«Wir mussten bestürzt feststellen, dass ein neugeborenes Kalb getötet wurde», sagt SVP-Grossrat Thomas Roffler. Die Zustände seien inakzeptabel. «Ein neugeborenes Kalb sollte kein Opfer einer solchen Attacke werden», so Roffler weiter.

Der Politiker und Präsident des Bündner Bauernverbands war Erstunterzeichner der Anfrage an die Bündner Regierung, die in der Augustsession eingereicht wurde. «Wir erhoffen uns, dass die Thematik bei der Regierung ankommt und dass ihr präventiv entgegengeschaut werden kann», so der SVP-Grossrat.