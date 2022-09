Live in Zürich: Gänsehaut pur – Ed Sheeran begeistert Fans im ausverkauften Letzigrund

1 / 7 Ed Sheeran (31) macht Freitag und Samstag im Letzigrund Stadion für seine «The Mathematics Tour» halt. 20 Minuten Beide Konzerttage sind im Stadion, das 50’000 Leute fassen kann, restlos ausverkauft. 20 Minuten Die Fans kamen am Freitag von überall her. So auch Sina und Leandra (18) aus Malters LU. Sie sind eineinhalb Stunden nach Zürich gereist. 20 Minuten

Darum gehts Ed Sheeran spielt eines von zwei Konzerten im Letzigrund Stadion in Zürich.

Das Konzert ist komplett ausverkauft.

Wegen der hohen Nachfrage spielt der Musiker ein Zusatzkonzert morgen, Samstag. Auch dieses ist restlos ausverkauft.

In der Mitte des Letzigrund Stadions in Zürich steht eine runde 360 Grad Bühne. Darüber hängen grosse LED Bildschirme. Bereits eine Stunde vor Konzertbeginn sind die vordersten Reihen gerammelt voll. Die Fans erwarten voller Vorfreude auf den Rotschopf mit der prägnanten Stimme. Seit Monaten sind die Events am Freitag und Samstag restlos ausverkauft. Begleitet wird er von den Newcomerinnen GRIFF und Cat Burns.

50‘000 Fans im Letzigrund

Über 50‘000 Plätze umfasst das Letzigrund Stadion. Für Ed Sheeran sind die Fans von überall her angereist. So auch die beiden Luzernerinnen Sina und Leandra. Eineinhalb Stunden sind die beiden von der Arbeit in Malters direkt nach Zürich gefahren, um den Musiker zu sehen. «Wir freuen uns besonders auf die Stimmung und seine Performance», verraten sie aufgeregt. Ebenfalls von weit her angereist sind Cerine (25) und ihr Freund Lazar (25). Das Paar ist extra aus Bern in die Limmatstadt gekommen, um Teil des Konzerts zu sein. «Ich will wissen, wie er live klingt», sagt Cerine hörbar neugierig. Lazar habe sogar extra früher Feierabend gemacht. «Es ist unser erstes Konzert von Ed Sheeran», beichtet der Berner schmunzelnd. Unterdessen füllt sich das Letzigrund immer weiter mit Menschen. Selbst die Schlangen vor den Toiletten sind nun gewaltig.

Vorhang auf!

Zehn Minuten vor Konzertbeginn zählt ein Countdown die Sekunden runter. Pünktlich zum Nullschlag legt die Band los. In der Mitte der Bühne, versteckt hinter dem Countdownzähler, Superstar Ed Sheeran mit und einem schwarzen Zürich T-Shirt an. Sein erster Song, «Tides». Die Menge jubelt, während Sheeran in die Saiten seiner Gitarre haut. Das Ohropax kommt definitiv zum Einsatz, denn der Sound ist verteufelt laut. Trotzdem kommt das Publikum nicht aus dem Johlen heraus, als der Brite härtere Beats anstimmt und den Song «Blow» spielt. Begleitet wird er von einer heissen Pyroshow und eindrücklichen, aber nervösen Videos auf den Bühnenscreens. «Danke schön Zürich. Wie fühlt ihr euch? Schön seit ihr hier. Ich habe ein paar neue Songs mitgebracht. Ich hoffe, ihr mögt sie. Wenn nicht, wird es merkwürdig», witzelt er, bevor er «I’m A Mess» spielt. Dabei steht Sheeran auf einem sich drehenden Untergrund. Dass ihm dabei nicht schlecht wird, ist ein Wunder. Die Schlange vor dem Klo hätten wir trotzdem nicht gemacht.

Ein Lichtermeer erhellt das Letzigrund

«Wir drehen heute für meinen Dokumentarfilm, der bald kommt. Sagt also hallo zu Ricki», er zeigt zu einem Kameramann auf der Bühne. «Ich klicke auf diese Dinger hier am Boden. Das sind Loop Stations. Damit spiele ich live, ohne Background. Und das klingt so». Er betätigt die Fusstasten vor sich und kurze Zeit später setzt er für seinen Hit «Shiver» an. Die Fans drehen durch. Die Karussell-Runde geht weiter, während er eine Anekdote über einen Besuch in der Schweiz erzählt. Danach stimmt er die Ballade «The A-Team» an. Unterdessen erleuchten die Fans, auf Befehl von Sheeran, das komplette Letzigrund Stadion mit ihren Smartphone-Taschenlampen.

«Ich mag es, die Energie der Leute zu spüren. Helft mir, diese in den nächsten Song zu stecken», ruft der 31-Jährige laut und legt wieder im Alleingang auf seiner Gitarre zu «Castle On The Hill» los. Die Begeisterung der Menge ist zum Greifen und sie klatschen und hüpfen wie wild umher. Es folgt «2Step» und ein Medly aus «Don’t» und «No Diggity», wo er auch die Fans miteinbezieht. Zu «Tenerife Sea» lässt er erneut das Publikum mitsingen – Gänsehaut pur. Gleich emotional gehts weiter mit «Leave Your Life» ehe er wieder von seiner Band unterstützt wird.

Justin Bieber und Co.

Sheeran dreht seine Runde auf der 360 Grad Bühne und unterhält sich mit der Menge, als würde er mit Freunden sprechen und erzählt von Kollaborationen, die er hatte, ehe er für ein Medley ansetzt. «Hier sind nun ein paar Songs für euch». Darunter seine Songs «Beautiful People» und «I Don’t Care», die er mit Khalid und Justin Bieber aufgenommen hat. Ein Hit jagt den nächsten. Darunter «Overpass Graffiti» und «Galway Girl» – er holt sich hier seine Geigenspielerin Tina auf die Bühne, die den Karussell-Marathon an seiner Stelle macht. «Meine Aufgabe ist es, euch zu unterhalten und eure ist es, eure Stimme zu verlieren», sagt Sheeran ins Mikro und fordert die Menge dazu auf, so laut wie möglich zu schreien, ehe er mit «Thinking Out Loud» für romantische Momente sorgt. Es folgen weitere Hit-Balladen wie «Sing», «Photograph», «Perfect» und «Afterglow», ehe der LED Vorhang fällt.

«Zugabe! Zugabe!»

Die Menge ist kaum zu halten. Endlich kommt «Shape Of You» in der grossen Zugabe, dicht gefolgt von «Bad Habits». Unterdessen ist sein Shirt zu einem roten Trikot geworden. Den krönenden Abschluss macht «You Need Me, i Don’t Need You». Mit tosendem Applaus und johlendem Publikum verabschiedet sich Sheeran für heute von seinen Fans mit einem gewaltigen Feuerwerk, ehe er morgen Samstag wieder für unvergessliche Momente sorgt, in der Hoffnung, dass ihm auch dann auf dem Karussell nicht schlecht wird.