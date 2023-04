Gänsehaut: Ryan Reynolds und Rob McElhenny führen Wrexham zurück in den Profifussball

Zuvor hatten Reynolds und McElhenney mitgefiebert und auch mitgefeiert, als ihr walisischer Club den Aufstieg in die League Two – die vierte Liga in England – perfekt gemacht hatte. Nach 15 Jahren spielt der 1864 gegründete AFC Wrexham, der sich selbst als drittältesten Fussball-Club der Welt bezeichnet, wieder im Profi-Fussball mit. Erst vor gut zwei Jahren hatten die beiden Hollywoodstars den Verein gekauft.

«Warum Wrexham, warum Wrexham?»

«Was mir gerade durch den Kopf geht ist, dass die Leute immer wieder am Anfang gefragt haben: Warum Wrexham, warum Wrexham? Was jetzt gerade passiert, ist genau der Grund», sagte Reynolds, nachdem die Fans schon während der Partie ihr Team zum 3:1-Sieg am vorletzten Spieltag der National League gegen den FC Boreham gebrüllt hatten. Als der Schlusspfiff ertönte und sich die beiden Schauspiel-Kumpels mit Tränen in den Augen umarmten, stürmten die glückseligen Anhänger zu Tausenden den Rasen.