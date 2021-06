Not macht erfinderisch - Gärtnerei wird nach Insta-Kampagne mit Bewerbungen überschüttet

Via Instagram will die Berner Gärtnerei Christen Garten- und Landschaftsbau AG neue Angestellte finden.

Wer gelegentlich durch Instagram oder Facebook scrollt, kennt es bestens: Immer wieder erscheint zwischen den Beiträgen Werbung, etwa für Kleidung, Schmuck oder neue Musik. Umso überraschender war es, als zwischen den herkömmlichen Anzeigen plötzlich ein junger Gärtner mit Berner Dialekt auftauchte: «Du, ja genau dich suchen wir!», sagt Michael Christen, Geschäftsinhaber der Christen Garten- und Landschaftsbau AG, zu Beginn des Werbeclips. Die Berner Gärtnerei will mit ihrer ausgetüftelten Social-Media-Kampagne neue Angestellte finden. Vor allem bei Jugendlichen kommt das gut an.

«Bis anhin sind über 60 Bewerbungen eingetroffen», sagt Christen. Erstmals ausstrahlen lassen habe man die Werbung im April. «Die Videos haben wir dann laufend verändert und den Bedürfnissen der jungen Zuschauerinnen und Zuschauer angepasst.» Monatlich investiere das Unternehmen 3400 Franken in die Online-Werbung. Und siehe da: «Das Video wurde unzählige Male geteilt, angeklickt und weitergeleitet.» Einige Personen seien schon für ein Vorstellungsgespräch vorbeigekommen. «Es sieht so aus, als würden wir mindestens vier neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anstellen können.»

Not macht erfinderisch

Zuvor habe die Berner Gärtnerei versucht, mit gedruckten Inseraten neue Teammitglieder zu gewinnen – allerdings relativ erfolglos. «Gerade jetzt während der Coronazeit ist es schwierig, neue Mitarbeitende zu finden», so Christen. Viele Leute würden kein Risiko eingehen und sich lieber am bisherigen Arbeitsplatz ruhig halten wollen. «Gleichzeitig ist die Nachfrage nach einem schönen Garten gestiegen, da die Leute vermehrt zuhause bleiben.»

Die Dringlichkeit nach Team-Zuwachs sei also gestiegen. «Irgendwann wurde klar, dass wir unsere Strategie ändern müssen», so Christen. Umso erfreulicher sei nun die hohe Anzahl an eingetroffenen Bewerbungen: «Wir freuen uns über den Erfolg der Social-Media-Kampagne und über die neuen Angestellten, die wir schon ab Ende Juni bei uns begrüssen dürfen.» Diese erfreulichen Nachrichten würden dazu führen, dass man in Zukunft vermehrt auf Social Media-Werbung zurückgreifen werde: «Wir ziehen in Betracht, künftig via Tiktok nach neuen Lehrlingen zu suchen.»