Darum gehts In St. Moritz ist eine gehäufte Ausbreitung des mutierten Coronavirus festgestellt worden.

In den Hotels Kempinski und Palace sind aktuell rund ein Dutzend Fälle bekannt.

Zum Schutz der Gesundheit von Bevölkerung und Gästen hat das Gesundheitsamt die beiden Hotels unter Quarantäne gestellt und Coronatests für deren Mitarbeitende und Gäste angeordnet.

Weiter werden die Schulen sowie Skischulen in St. Moritz bis auf Weiteres geschlossen.

Auf dem gesamten Gemeindegebiet besteht neu eine Maskentragpflicht.

«In St. Moritz wurde eine gehäufte Ausbreitung des mutierten Coronavirus festgestellt. Das Gesundheitsamt Graubünden stellt deshalb zwei Hotels unter Quarantäne und ordnet in beiden betroffenen Betrieben Massentests an», schreibt die Standeskanzlei Graubünden am Montagmorgen in einer Medienmitteilung. Zudem werden die Schulen im Ort geschlossen, auch die Ski-Schulen.

Eines der betroffenen Hotels ist das Kempinski. Dieses hat die Gäste in einem Schreiben darüber informiert, dass sie das Hotel nicht verlassen dürfen, selbst wenn für Montag die Abreise geplant gewesen wäre. Zudem müssen sich alle Gäste und Mitarbeiter einem Corona-Test unterziehen.

Dasselbe gilt für die Gäste des Hotels Palace, in welchem ebenfalls Infektionen mit dem hochansteckenden Virus festgestellt wurden.

Im Kempinski können sich die Gäste im Hotel testen lassen. Dafür wird vor Ort ein Testzentrum eingerichtet. Die Gäste müssen sich ansonsten in ihren Zimmern aufhalten. Restaurants, Spa und weitere Installationen sind derzeit geschlossen, Essen und Trinnken gelangt über den Zimmerservice zu den Gästen.

Massentests für Touristen und Bewohner

Die Gemeinde hat zudem Maskenpflicht im gesamten Gebiet der Gemeinde St. Moritz verfügt. Zudem wird In nun mit dem Testen begonnen. «Es werden alle Hotelgäste und Mitarbeiter getestet» sagt Fabrizio D'Aloisio, Medienverantwortlicher von St. Moritz Tourismus. Bereits am frühen Montagmorgen habe man die ersten Hotelmitarbeiter getestet. Anstatt Schnelltests werden PCR-Tests angewendet, mit dem man den neuen Virusstrang nachweisen kann. «Wir möchten so die Quarantäne der Gäste, die nicht betroffen sind, so kurz wie möglich halten», so D’Aloisio.

Weiter werden alle Einwohner der Gemeinde St. Moritz getestet. Dieses Massentestverfahren wurde bereits im Dezember in verschiedenen Engadiner Gemeinden angewendet. «Es wird analog zu den Massentests im Dezember ablaufen», erklärt der Medienverantwortliche. Die oberste Priorität s ei im Moment, dass die Testresultate so schnell wie möglich eintreffen. «Je nach Testergebnis können die Gäste in ein anderes Hotel wechseln oder auch abreisen», so D’Aloisio.