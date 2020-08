«Gäste geben unerreichbare Telefonnummern an»

IV-Kenner 13.08.2020, 14:59

Diese Daten aus Restaurants, Clubs, Bars etc. freut die IV. Längst nicht alle die das Pech hatten vom Virus erwischt zu werden, werden wirklich wieder ganz gesund. Selbst Junge nicht. Über Langzeitfolgen ist noch immer wenig bekannt. Mehrere Studien lassen nichts gutes erahnen. Wer dann an der Arbeit nicht mehr leistungsfähig ist oder gar nicht mehr arbeiten kann, kann es vergessen mit einer IV-Rente sobald er auf irgend so einer Liste erscheint. Die werden dann sagen man wäre halt selber zumindest mitschuldig. Jeder weiss ja, das man anderen ausweichen sollte. Das mit den 2 oder 1,5 Meter Abstand ist aber nicht immer machbar. Wer in den Ausgang geht hat leider immer ein Risiko. Wen es erwischt wird gnadenlos allein gelassen werden. Was zählt ist nur das Geld.