Malbun (FL)Gäste mussten nach zwei Corona-Fällen Hotel verlassen

Das Wellnesshotel Turna in Malbun (FL) ist vorübergehend geschlossen. Die Besitzerfamilie und Angestellte sind in Quarantäne. Am Samstag wurden zwei Mitarbeiter positiv auf Covid-19 getestet. Darauf habe die Besitzerfamilie des Hotels in Absprache mit dem Amt für Gesundheit die Konsequenzen gezogen und das Hotel zugemacht, berichtet die Zeitung «Vaterland» . Den erkrankten Personen gehe es den Umständen entsprechend gut.

Alle Gäste mussten das Hotel am Samstag umgehend verlassen. Die Reservationen für die kommenden Tage seien alle storniert worden. 20 Minuten wollte die Besitzerfamilie des Hotels Turna in Malbun keine Auskunft geben. Sie verwies an Liechtenstein Marketing. Dort heisst es: «Das Hotel wurde geschlossen, weil sich alle Angestellten des Hotels testen lassen wollen. Es bleibt nun vorerst zehn Tage ab Samstag zu.» Ob die Hotelgäste vom Samstag auch in Quarantäne müssen, sei noch unklar. Das hänge auch mit den Bestimmungen in ihrem jeweiligen Heimatland zusammen.