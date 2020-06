Auf dem Bundesplatz in Zug passiert

Gäste schlagen Taxifahrer nieder und lassen ihn verletzt hinter Auto liegen

Drei junge Männer haben am letzten Wochenende in der Stadt Zug einen Taxifahrer angegriffen und ihn dabei «erheblich» verletzt. Die mutmasslichen Täter wurden ermittelt und festgenommen.

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Samstag: Kurz nach 1:00 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass am Bundesplatz in der Stadt Zug eine Schlägerei im Gange sei. Als die Patrouille vor Ort eintraf fanden die Polizisten einen Taxifahrer, der mit Verletzungen hinter seinem Wagen am Boden lag. Der 60-jährige Mann musste mit erheblichen Kopfverletzungen ins Spital eingeliefert werden, wie die Zuger Polizei am Donnerstag mitteilte.