Schock im Amateurfussball - Gäste-Trainer wird während eines Spiels in Argentinien angeschossen

Unglaubliche Szenen in Argentinien! Beim Drittliga-Match zwischen Huracan Las Heras und Ferro de General Pico kam es am Sonntag zu einer Schiesserei. Der Trainer der Gäste, Mauricio Romero, wurde an der Schulter getroffen.



Ein Video-Clip zeigt die dramatischen Szenen. Huracan führt 3:1, die Schlussphase läuft. Plötzlich fallen Schüsse. Die Spieler beider Clubs und die Schiedsrichter rennen vom Rasen, versuchen sich in Sicherheit zu bringen.