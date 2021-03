2000 Prozent Trinkgeld

Was die beiden damit meinten, ahnte Tanya allerdings in keinster Weise. Als sie den Frauen die Rechnung brachte, die gerade mal gut 100 Dollar betrug, erwartete sie ein Trinkgeld in der üblichen Höhe von 20 Prozent, also knapp 20 Dollar. Dann kam die Überraschung: Die Kundinnen bedachten sie der Jahreszahl entsprechend mit sage und schreibe 2021 Dollar – grob gerechnet also 2000 Prozent der Rechnung. Die Zwei entpuppte sich in Tanyas Fall als Glückszahl – die Frauen sassen an Tisch 22 und beglichen die Rechnung am 22. Februar um 12.20 Uhr.