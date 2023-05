FC St. Gallen FC Luzern: Gästesektoren nach Krawall geschlossen

Am vergangenen Samstag kam es rund um das Spiel des FC St. Gallen gegen den FC Luzern in Luzern zu massiven Ausschreitungen, Auseinandersetzungen unter den Fans und Angriffen auf die Luzerner Polizei. Es gab sieben verletzte Personen und massive Sachschäden. Die fehlbaren Fans kamen aus beiden Lagern.

Gästesektoren bleiben zu

Die Gästesektoren beim Spiel St. Gallen gegen die Grasshoppers in Zürich sowie beim Spiel Luzern gegen Sion in Sion am 25. Mai werden geschlossen. Allfällige, bereits organisierte Fantransporte werden annulliert.

Die Clubs werden auf ihre Fans Einfluss nehmen, um sie an der Anreise zu hindern, heisst es in der Mitteilung weiter.

Fans des FC Luzern und FC St. Gallen sind auf Bewährung

Sollte es bei diesen Spielen trotz dieser Massnahme auch nur zu geringem Fehlverhalten der beiden Fangruppen kommen, werden in der Folge die Heimsektoren der fehlbaren Fans in den folgenden Spielen vom Pfingstmontag ebenfalls gesperrt.

Kommende Saison: Gästesektoren bleiben generell zu

Das sagt die St. Galler Regierung

In den vergangenen Wochen kam es mehrfach zu teilweise üblen Ausschreitungen rund um Fussballspiele in Luzern. Im März randalierten Fans des FC Basel in der Stadt und in einem Zug. Im April waren es Fans des FC Zürich.