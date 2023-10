Gaetz vs. McCarthy: Was für Folgen hat das Drama im US-Parlament? 

Wie sah die Revolte aus?

Was war der Grund für die Revolte?

Wer ist Matt Gaetz?

Matt Gaetz gehört seit geraumer Zeit zu den erbittertsten Gegnern McCarthys. Der 41-Jährige vertritt rechte Positionen und verbreitet regelmässig Verschwörungstheorien. Er steht stramm an der Seite von Ex-Präsident Donald Trump und sagte mit Blick auf die Revolte, er betreibe lediglich «Hausputz» für die Zeit, wenn Trump an die Spitze der Regierung zurückkehre. Er ist das Gesicht der Rebellion.

Wer ist der grosse Verlierer?

Der abgesetzte Kevin McCarthy war im Januar erst im 15. Wahlgang ins Vorsitzenden-Amt gehievt worden. Schon das war eine Demütigung historischer Dimension. McCarthy galt dadurch von Anfang an als angezählt. Er musste den radikalen Rechten seiner Fraktion damals weit entgegenkommen, um mit ihrer Hilfe gewählt zu werden. Seitdem trieben sie ihn erbarmungslos vor sich her. Unter anderem hatten die Hardliner in der Fraktion damals durchgesetzt, dass ein einzelner Abgeordneter einen Antrag auf Absetzung des Vorsitzenden stellen kann – was Gaetz nun ausnutzte.