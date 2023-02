Basel-Stadt: Gaffen für einen guten Zweck – 144 kann auf dein Handy zugreifen

1 / 5 Notfälle können chaotisch und schwer zu beurteilen sein. Eine neue Software, die im Kanton Basel-Stadt getestet wird, soll Abhilfe schaffen. Getty Images/EyeEm (Symbolbild) Die neue Einsatzzentrale der Rettung Basel-Stadt kann der Person, die den Notruf abgesetzt hat, eine Anfrage schicken, um auf ihre Handykamera und die Positionsdaten zugreifen zu können. Justiz- und Sicherheitsdepartement BS Damit soll sich die Einsatzzentrale ein besseres Bild von der Lage machen können, noch während die Rettungskräfte ausgelöst werden. Ob bei einem Küchenbrand, … Polizei BL

Darum gehts Mit einer Software, die getestet wird, kann die Einsatzzentrale der Rettung Basel-Stadt auf dein Handy zugreifen, wenn du zustimmst.

Wenn du fürs 144 filmst und deine Position eingibst, können sich die Rettungskräfte ein besseres Bild von der Situation machen.

Du siehst einen Verkehrsunfall und es bricht ein Feuer aus. Was tun? Klar, den Notruf alarmieren. 144 ins Handy getippt. Nur ist die Lage im Chaos schwer zu beschreiben. Es passiert zu viel auf einmal. Für die Einsatzzentrale ist es schwierig, sich ein Bild von der Lage zu machen. Vielleicht ruft nicht nur eine Person an und die Informationen widersprechen sich teilweise. Was schickt man nun? Die Sanität? Die Feuerwehr, vielleicht noch die Polizei? Braucht es eine Rega? Einen Notarzt?

Diesem Problem soll eine Technologie entgegenwirken, die es der Person, die den Notruf gewählt hat, ermöglicht, den Ort des Notfalls mit dem Smartphone zu filmen und die Aufnahmen live an die Einsatzzentrale zu streamen. Damit können sich die Profis ein Bild von der Lage machen und die Schwere des Zwischenfalls besser einschätzen – so zumindest die Hoffnung in die neue Software, die in einem Pilotprojekt der Rettung Basel-Stadt zusammen mit ihrer neuen Zentrale startet –, darüber berichtet die «Basler Zeitung».

Schnelle und richtige Einschätzung kritisch

In den USA und England sind solche Softwares bereits weit verbreitet und hätten auch bei einer Katastrophe, wie dem Brand des Grenfell Tower, der im Juni 2017 die Leben von 72 Menschen in London gekostet hatte, helfen können. Die Einsatzzentrale hatte damals nicht geglaubt, dass sich die tödlichen Flammen ausbreiten – und riet den Anwohnenden, in ihren Wohnungen zu bleiben.

Wie britische Medien berichteten, hätte sich das Feuer auch nicht ausbreiten sollen – tat es aber. Die telefonischen Anweisungen der Rettungskräfte, basierend auf falschen Einschätzungen, entpuppten sich als tödlicher Fehler. Hätte man in der Einsatzzentrale einen Livestream von aussen gehabt, hätte man die Lage besser beurteilen und entsprechend besser reagieren können, schreibt der britische Technologie-Journalist Ben Lovejoy.

Solche fatalen Desaster sind in der Schweiz zwar selten, allerdings kann die Videoübertragung auch bei kleineren Notfällen hilfreich sein. In Colorado konnte ein Mann schnell gerettet werden, der bei einer Wanderung in eine missliche Lage geraten war, wie CBS berichtet. Dank des Livestreams konnten die Rettungskräfte rasch seinen Standort ausfindig machen, statt in den Bergen nach ihm suchen zu müssen.

So funktioniert es

Erforderlich ist lediglich eine Internetverbindung, es ist keine Software auf dem Handy nötig. Die Einsatzzentrale kann der anrufenden Person eine Anfrage, grundsätzlich per SMS, mit einem Link schicken. Dieser Link führt zu einer Webseite, die nach Zustimmung des Users Kamerafeed und Position an die Zentrale weiterleitet. «Bei einem Notfall ist die Einsatzzentrale auf möglichst präzise Informationen über die Vorkommnisse und Verhältnisse vor Ort angewiesen», sagt Rahel Walser, Sprecherin des Justiz- und Sicherheitsdepartements Basel-Stadt.

«Die Datenverbindung geschieht in einem verschlüsselten Kanal», so Walser weiter. Dies erfolge nach Zustimmung mit den Datenschutzrichtlinien und die Bilder würden nicht aufgezeichnet. Sobald der Anruf beendet sei, erlösche auch die Berechtigung, auf das Gerät zuzugreifen.

Wie stehst du dazu, wenn die Rettung auf dein Handy zugreift? Wenn es der Rettung hilft, bin ich voll dafür. Solange es dem Datenschutz entspricht und wirklich nötig ist, finde ich es okay. Ich traue dem nicht. Ich weiss es nicht.